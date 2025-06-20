كواليس سقوط المتهم بالتحرش بـ السيدات في أتوبيس الطالبية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، بتهمة التحرش بسيدات داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة الطالبية.

تحرش داخل الأتوبيس

تلقى المقدم عبدالحميد مرسي، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من الأهالي، بوجود حالة من الصراخ داخل أتوبيس، وقيام عدد من الركاب بضبط شاب تحرش بسيدات وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المكان وتمكنت من القبض على المتهم.

وبسماع أقوال المجني عليهن، أفادت سيدتان أن المتهم تعمد ملامسة مناطق حساسة من جسديهما أثناء وجوده داخل الأتوبيس، مستخدما كرة صغيرة في يده، وعثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.