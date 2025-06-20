قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. 3 أيام متواصلة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يقضي حوائجك ويمحو ذنوبك| ردده الآن
عراقجي: أمريكا شريكة في الجريمة الإسرائيلية ولن نجري محادثات معها
القبض على شخص ادعى قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة
16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين
إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
شروط قبول الثانوية العامة والشهادات المعادلة ببرامج الكريديت بجامعة عين شمس| خاص
رحلة الموسى.. فيلم تسجيلي يرصد حياة صياد مصري تخصص في صيد أسماك القرش
كأس العالم للأندية.. هل يتآمر بالميراس مع إنتر ميامي لإقصاء الأهلي؟
محمد صلاح مرشح لحصد لاعب العام في الدوري الإنجليزي
توطين أحدث التكنولوجيا.. تعاون مشترك بين الإنتاج الحربي والشركات الصربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القافلة الدعوية للأئمة والواعظات تواصل فعالياتها بمرسى حميرة لليوم الرابع

القافلة الدعوية للأئمة والواعظات
القافلة الدعوية للأئمة والواعظات
ابراهيم جادالله

واصلت القافلة الدعوية الحدودية للأئمة والواعظات فعالياتها لليوم الرابع على التوالي، حيث توجهت  إلى منطقة مرسى حميرة، التابعة لمركز شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، بعد انتهائها من لقائها في منطقة الخير.

وتم استقبال القافلة بمقر وحدة مرسى حميرة للتضامن الاجتماعي، من قبل رئيس القرية، و سعيدة، مسؤولة شئون المرأة بالقرية، حيث أُقيم لقاء توعوي خاص بالسيدات، استمر لأكثر من ساعة ونصف.

ناقشت الواعظات المشاركات في القافلة خلال اللقاء عدة مواضيع هامة تمس واقع المرأة والأسرة في المجتمع، شملت محاور دينية وتوعوية. من أبرز الموضوعات التي تم تناولها:

تقوى الله وأثرها في صلاح القلوب واستقامة الحياة.

الصبر على الابتلاء واحتساب الأجر عند الله.

مجاهدة النفس على الطاعة وأداء العبادة.

الطهارة وأثرها في صحة العبادات.

كيفية أداء الصلاة الصحيحة وفق السنة النبوية.

عدة الأرملة وأحكامها الشرعية.

فضل كفالة اليتيم ومنزلة الكافل عند الله.

التخفيف من المهور وتيسير الزواج، والحد من المغالاة.

شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحاضرات، حيث عبرت المشاركات عن حرصهن على الفهم العميق والاستفادة من المواضيع التي تم طرحها، ما يعكس أهمية الدور الذي تؤديه الواعظات في نشر القيم الدينية والإنسانية في المجتمعات الحدودية.

تستمر فعاليات القافلة في تعزيز القيم الروحية والاجتماعية، مستهدفة تعزيز الوعي وتوجيه النصائح الدينية إلى أفراد المجتمع في المناطق الحدودية.

الغردقة البحر الاحمر مرسى علم حميرة قافلة دعوية جنوب البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ميدو

أحسن فريق في مصر.. ميدو يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

ترشيحاتنا

ارشيفي

سوريا .. سقوط مسيرتين في محيط تل الجابية جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الوقف غير المشروط للعدوان

الكرملين

الكرملين يحذر من إنزلاق الشرق الأوسط إلى حالة من عدم الاستقرار والحرب

بالصور

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد