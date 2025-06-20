القافلة الدعوية للأئمة والواعظات تواصل فعالياتها بمرسى حميرة لليوم الرابع

واصلت القافلة الدعوية الحدودية للأئمة والواعظات فعالياتها لليوم الرابع على التوالي، حيث توجهت إلى منطقة مرسى حميرة، التابعة لمركز شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، بعد انتهائها من لقائها في منطقة الخير.

وتم استقبال القافلة بمقر وحدة مرسى حميرة للتضامن الاجتماعي، من قبل رئيس القرية، و سعيدة، مسؤولة شئون المرأة بالقرية، حيث أُقيم لقاء توعوي خاص بالسيدات، استمر لأكثر من ساعة ونصف.

ناقشت الواعظات المشاركات في القافلة خلال اللقاء عدة مواضيع هامة تمس واقع المرأة والأسرة في المجتمع، شملت محاور دينية وتوعوية. من أبرز الموضوعات التي تم تناولها:

تقوى الله وأثرها في صلاح القلوب واستقامة الحياة.

الصبر على الابتلاء واحتساب الأجر عند الله.

مجاهدة النفس على الطاعة وأداء العبادة.

الطهارة وأثرها في صحة العبادات.

كيفية أداء الصلاة الصحيحة وفق السنة النبوية.

عدة الأرملة وأحكامها الشرعية.

فضل كفالة اليتيم ومنزلة الكافل عند الله.

التخفيف من المهور وتيسير الزواج، والحد من المغالاة.

شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحاضرات، حيث عبرت المشاركات عن حرصهن على الفهم العميق والاستفادة من المواضيع التي تم طرحها، ما يعكس أهمية الدور الذي تؤديه الواعظات في نشر القيم الدينية والإنسانية في المجتمعات الحدودية.

تستمر فعاليات القافلة في تعزيز القيم الروحية والاجتماعية، مستهدفة تعزيز الوعي وتوجيه النصائح الدينية إلى أفراد المجتمع في المناطق الحدودية.