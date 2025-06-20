قرار عاجل بشأن شاب تحرش بسيدات في أتوبيس نقل عام بالطالبية

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بسيدتين داخل اتوبيس نقل عام بمنطقة الطالبية.

واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أفادوا بأن الشاب كان يحاول التقرب من السيدات بطريقة مريبة وغير لائقة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم عبدالحميد مرسي، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من الأهالي، بوجود حالة من الصراخ داخل أتوبيس، وقيام عدد من الركاب بضبط شاب تحرش بسيدات وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المكان وتمكنت من القبض على المتهم.

وبسماع أقوال المجني عليهن، أفادت سيدتان أن المتهم تعمد ملامسة مناطق حساسة من جسديهما أثناء وجوده داخل الأتوبيس، مستخدما كرة صغيرة في يده، وعثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.