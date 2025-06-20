التحريات: أحد عقاري حدائق القبة المنهارين خالٍ من السكان

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة بشأن انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة، أن أحد العقارين كان خاليا من السكان. أما العقار الثاني فيوجد به عدد من الأهالي تتولى قوات الانقاذ البري إخراجهم من العقار.

فصلت الأجهزة المختصة الكهرباء والغاز عن محيط انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، بينما تواصل قوات الانقاذ البري مواصلة البحث عن عالقين أسفل الأنقاض.

وتصدع منذ قليل عقار ثالث بجوار العقارين المنهارين بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ افاد بانهيار عقارين كل منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين أو ضحايا أسفل الأنقاض.