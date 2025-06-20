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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لادا تعود بأحدث سيارة رياضية .. أزيموت 2026 الجديدة

لادا أزيموت 2026
لادا أزيموت 2026
صبري طلبه

كشفت شركة لادا الروسية عن سياراتها الجديدة كليًا، والتي تحمل اللقب أزيموت موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتكسر اسطورة لادا نيفا التي انطلقت منذ عقود وأستطاعت تحقيق شهرة واسعة.

القدرات الفنية لسيارة لادا أزيموت

تشير التقارير الأولية أن سيارة لادا أزيموت سوف تنطلق بعدد من الخيارات الفنية، منها محرك سعة 1600 سي سي يستطيع ضخ 120 حصانًا، و1800 سي سي بقوة تصل إلى 132 حصانًا.

لادا أزيموت 2026

كما تضم السيارة محرك بسعة 1500 سي سي تيربو، قادر على ضخ 150 حصانًا، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات يدوي مكون من 6 نقلات، أو أوتوماتيكي الأداء CVT.

لادا أزيموت 2026

تجهيزات السيارة لادا أزيموت 2026

تأتي السيارة لادا أزيموت بداخلية عصرية كما اظهرتها الصور، حيث تتمتع بمقاعد أنيقة، ومكيف هواء، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، كاميرا 360 درجة، زجاج جانبي مدفأ، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، مع شاشة عدادات رقمية وشاشة لمس تدعم التطبيقات الذكية بقياس 10 بوصة.

لادا أزيموت 2026

تصميم لادا أزيموت 2026 الرياضي

تعتمد السيارة لادا أزيموت 2026 على عجلات قياسها 18 بوصة وبتصميم هندسي مميز يجمع بين الفضي والأسود، مع سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، بالإضافة إلى زجاج معتم، ومصابيح خلفية ذات شريط ضوئي متصل، ومقدمة تتسم بالشراسة تضم مصابيح حادة الشكل، وإضاءة LED، مع إشارات ضوئية ناحية المرايات الجانبية.

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