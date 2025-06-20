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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يرفع عرضه لضم مدافع بورنموث ويواصل تدعيم دفاعه بعد ثلاثية تاريخية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
إسلام مقلد

يواصل نادي باريس سان جيرمان تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفية، مستهدفًا تعزيز خطوطه الخلفية بعد موسم استثنائي تُوّج خلاله بثلاثية تاريخية، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا الذي تحقق لأول مرة في تاريخ النادي.

وبحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس"، فقد قدّم الفريق الباريسي عرضًا ثانيًا إلى نادي بورنموث الإنجليزي من أجل التعاقد مع المدافع الأوكراني الشاب إليا زبارني، أحد أبرز مدافعي البريميرليج في الموسم الماضي.

وكان العرض الأول المقدم من سان جيرمان قد بلغت قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز مرتبطة بالأداء والإنجازات، إلا أن إدارة بورنموث لم تبدِ موافقة، متمسكة بتقييم اللاعب بنحو 70 مليون جنيه إسترليني.

وردًا على ذلك، رفع النادي الفرنسي عرضه ليصل إلى 55 مليون جنيه في محاولة جديدة لحسم الصفقة لصالحه.

ويُعد زبارني، البالغ من العمر 21 عامًا، أحد الركائز الأساسية في دفاع بورنموث، وقد شارك في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، كما ساهم في صناعة هدف، وساعد فريقه على إنهاء الموسم في المركز التاسع، وهو مركز يُعد إنجازًا نسبيًا للفريق. 

كما شارك في ثلاث مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي، ما يعكس ثقة الجهاز الفني في مستواه وثبات أدائه.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تعزيز دفاعه بلاعبين صغار السن يتمتعون بقدرات بدنية وتكتيكية عالية، في إطار المشروع الجديد الذي يقوده المدرب لويس إنريكي، والذي يعتمد على المزج بين النجوم أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة سان جيرمان في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، حيث افتتح مشواره بانتصار على أتلتيكو مدريد، قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية، ما أظهر بعض الثغرات الدفاعية التي دفعت الإدارة للتحرك سريعًا في السوق.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون إليا زبارني ثاني صفقات الدفاع المرتقبة في الميركاتو الحالي، في ظل توقعات بمغادرة عدد من عناصر الخط الخلفي، مما يجعل التعاقد مع مدافع من طراز زبارني خطوة استراتيجية للموسم القادم.

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