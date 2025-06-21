أطفال وطلائع الأنفوشي يتألقون في عرض فني في قصور الثقافة

شهد قصر ثقافة الأنفوشي حفلا فنيا، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المنفذ بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، وشهد حضور د. منال يمني، مدير فرع ثقافة الإسكندرية، واستهلته الفرقة بمجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها: أيووه إسكندراني، بنات إسكندرية، الأقصر بلدنا، البمبوطية، النوبي، وحلاوة شمسنا، وغيرها وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتواصلت الفعاليات مع تابلوهات متنوعة للأطفال منها: جرس الفسحة، الجمال معاملة، حادي بادي، واختتم الحفل بفقرة التنورة في أجواء احتفالية مبهجة.

نفذ الحفل بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، وذلك ضمن برنامج صيفي حافل تنظمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات الساحلية.