قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الزمالك يضغط بقوة لحسم صفقة محمد شريف
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الإفتاء: الإكثار من الصلاة على النبي عبادة عظيمة وأقرب القربات إلى الله
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
مستشفى رمبام بإسرائيل: 3 جرحى لا يزالون يتلقون العلاج منذ أمس
لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة بورتو
هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضح
الفرعون يصنع التاريخ.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة
أسعار النفط تنخفض مع تراجع مخاوف توجيه ضربة أمريكية ضد إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة يوضح مفهوم الصدقة وكيف يتصدق الله على عباده

مفهوم الصدقة وكيف يتصدق الله على عباده
مفهوم الصدقة وكيف يتصدق الله على عباده

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن  سيدُنا رسولُ الله ﷺ حرّرنا من الضيق إلى السَّعة، ونقلَ مفهومَ العبادة من الاقتصار على الطقوس والشعائر، إلى شمولِ معاملةِ الناس، فجعل الذكرَ، والأمرَ بالمعروف، والنهيَ عن المنكر صدقة، قال ﷺ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ».

واضاف:  وجعل معاشرةَ الرجلِ لأهله صدقة، فقد قَالُوا: يا رسولَ الله، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

كيف يتصدق الله على عباده

ونوه ان سيدُنا النبي ﷺ ـ وهو يوسّع لنا مفهومَ الصدقة ـ يبيّن أن الله قد تصدق علينا، فلما جُعلت الصلاة في السفر ركعتين، قال ﷺ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».

فإذا فهمتَ ذلك، عرفتَ حينئذٍ قولَه ﷺ: «ما من يومٍ ولا ليلةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمنُّ بها على من يشاء من عباده، وما مَنَّ الله على عبدٍ بمثل أن يُلهمه ذكره».

وتابع: نعم، صدقاته ومننه سبحانه علينا لا تتناهى ولا نُحصيها، بل نعجز عن عَدِّها، كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: 18]،

وأشار إلى أن النبي ﷺ علمنا أن نقول: «لا نُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك». فليس من صدقةٍ أعظم من أن يوفّقك الله لذكره.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن فقراءَ المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: ذهب أهلُ الدثور بالدرجات العُلى والنعيم المقيم.

قال: «وما ذاك؟».

قالوا: يُصلّون كما نُصلّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدّقون ولا نتصدّق، ويُعتقون ولا نُعتق.

فقال ﷺ: «أفلا أُعلّمكم شيئًا تُدرِكون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟».

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: «تُسبّحون وتُكبّرون وتَحمدون دبرَ كلّ صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة».

فرجع فقراء المهاجرين إلى النبي ﷺ وقالوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ.

فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء».

ونوه ان ديننا دينٌ منفتحٌ على الفقراء والأغنياء، يرضى برضى الله وفعله في الأكوان، لا يعرف تفاضلًا بجنس أو لون، لا يفرّق بين حاكم ومحكوم، ولا بين عربي وأعجمي.

دينٌ دعا إلى عبادة الله، وردَّ الناس إلى الأمر الأول ، وفتح لهم مفاهيم العبادة، حتى جعل في كل خير صدقة، وفي كل خير ثوابًا.

قال ﷺ: «إنك مهما أنفقتَ على أهلكَ من نفقةٍ فإنك تؤجرُ عليها، حتى اللقمةَ ترفعها إلى فِي امرأتِك».

ويقول ﷺ: «دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَه في رقبة، ودينارٌ تصدّقتَ به على مسكين، ودينارٌ أنفقتَه على أهلك؛ أعظمُها أجرًا الذي أنفقتَه على أهلك».

قال العلماء: ما أنفقتَه على أهلك، وما جعلتَه في أهلك مأجورٌ عليه ولو لم تنوِ، فإن نويتَ فلك أجران: أجرُ النية، وأجرُ الفعل.

ومن واسع فضل الله أن جعل التعليم صدقة، فقد قال ﷺ: «أفضلُ الصدقةِ أن يتعلّم المسلمُ علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم».

والدعاء لأخيك صدقة، وكذلك قال ﷺ: «وإماطةُ الأذى عن الطريق صدقة»،

وشدُّ ساقيك لإغاثة الملهوف صدقة، وشدُّ ذراعيك لإعانة الضعيف صدقة.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: اللهم لك الحمد على ما أوليتَنا من مننك، وما أغدقتَ به علينا من فضلك.

علي جمعة مفهوم الصدقة الصدقة كيف يتصدق الله على عباده الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

ترشيحاتنا

رابح ماجر

مواجهة صعبة.. رابح ماجر يتحدث عن حظوظ الأهلي أمام بورتو البرتغالي

الاهلي

قبل مواجهة بورتو.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

مباريات

ابرز مباريات اليوم السبت 21-6-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

استشاري علاقات أسرية: أخطاء شائعة في تربية الأطفال تهدد حياتهم العاطفية مستقبلًا

أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
شجون الهاجري

تويوتا تصف سيارتها الشهيرة كورولا بـ "المملة".. ما السبب؟

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد