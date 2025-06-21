أمناء جامعة بنها الأهلية: لجنة لتقييم القيادات.. تدشين مركز تميز يخدم الصناعة.. إنشاء عدة مشروعات لتدريب الطلاب

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، وأعضاء مجلس الأمناء ، كما شارك عن بعد كل من : الدكتور عصام الكردي رئيس هيئة دعم و تطوير الجامعات و الدكتور محمد الشرقاوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد الدكتور جمال السعيد، أن جامعة بنها الأهلية تخطو بخطوات ثابتة وواضحة لتحتل مكانة متميزة فى منظومة التعليم العالى المصرى كأحد أهم الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية ، موجها الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية وجامعة بنها الحكومية و هيئة دعم و تطوير الجامعات لتقديمهم كافة أوجه الدعم لتأسيس جامعة بنها الأهلية و معاونتها في اداء رسالتها.



وأشار " السعيد " الى أن الجامعة حريصة على تقديم برامج تعليمية متطورة تعتمد على أحدث الأساليب الأكاديمية والتكنولوجية الحديثة وأصبحت من الجامعات الجاذبة للدراسة بها بعد أن نجحت فى كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع ، بالإضافة إلى بدء ظهور الجامعة فى عدد من التصنيفات الدولية رغم حداثتها وهو ما يؤكد تميز الجامعة على كافة المستويات.



وأضاف رئيس مجلس الأمناء أننا نسعى حاليا لاعتماد كليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بعد تخرج أول دفعة من الجامعة العام القادم وقد تم تشكيل لجان الاعداد للتقدم للإعتماد ، مشيرا الى أن الجامعة لديها من الكوادر الفنية والموارد البشرية والإمكانيات الأكاديمية المتميزة التي يؤهلها للتقدم للاعتماد.



من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية على دعمه الكامل لجامعة بنها الأهلية انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية مما يعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم العالي وربطه بخطط التنمية المستدامة.



وأشار محافظ القليوبية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات الجامعة وكوادرها العلمية والبحثية في كافة التخصصات من خلال إنشاء مركز تميز لخدمة وتطوير المناطق الصناعية بمدينة العبور.



من ناحية أخرى وافق المجلس على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي والقوائم المالية عن الربع الأول والثانى من العام المالى 2024 /2025 حتى 28 فبراير 2024.



كما اعتمد المجلس - لأول مرة - موازنة تقديرية مفصلة للجامعة عن العام الجامعى 2025 /2026 تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات واحتياجات الجامعة المختلفة.

كما وافق المجلس أيضا على اعتماد ما قدمه الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة بشأن مخطط الموارد البشرية للهيكل الإداري وبدء تطبيق نظام إدارة الموارد المؤسسية " ERP " وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير آليات العمل الداخلية ، بالإضافة الى اعتماد لائحة الرعاية الصحية بالجامعة مع توفير سيارة إسعاف مجهزة بشكل دائم للتعامل مع اى حالات طارئة داخل الحرم الجامعى.



وكذلك الموافقة على زيادة المساحات فى الجامعة بالإضافة الى البدء في إنشاء عدد من المشروعات التعليمية الجديدة لزيادة الإتاحة واستيعاب الطلاب وخدمة الطلاب والعملية التعليمية ، وكذلك الموافقة على المشاركة فى منتدى الجامعات العربية المقرر انعقاده فى العاصمة الأردنية عمان خلال شهر يوليو القادم.



كما قرر المجلس تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس الأمناء لتقييم القيادات وفق آليات ومعايير محددة ومؤشرات أداء واضحة.



وخلال الجلسة أحيط مجلس الأمناء علماً بأنشطة قطاع الشئون الأكاديمية وما تم اتخاذه من إجراءات حول سياسات القبول للطلاب والمصروفات الدراسية والأعداد المقترحة للعام الأكاديمى 2025 / 2026 ، وكذلك الإجراءات الخاصة باستخراج شهادات التخرج والمنح المقدمة للطلاب وآلية تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



وأحيط المجلس أيضا بأنشطة قطاع العلاقات الدولية وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والشراكة بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الجامعات الدولية المرموقة ، بالإضافة إلى استقبال عدد من الوفود المختلفة وزيارتها للجامعة.



كما أحيط المجلس بأنشطة قطاع الإبتكار والتوظيف وريادة الأعمال وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة والشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب ، بالإضافة إلى اعتماد عدد من لوائح الوحدات والمراكز داخل الجامعة.