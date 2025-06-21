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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتأمين احتياجات الدولة .. رئيس الوزراء يتفقد سفينة التغييز بمنطقة السخنة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo" بميناء العين السخنة؛ ورافقه وزير البترول وعدد من القيادات .

واستمع مدبولي لشرح حول تشغيل السفينة لتعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي لعدم انقطاع الكهرباء في فصل الصيف في ظل الاحداث الجارية في المنطقة من حروب .

  وقال مدبولي إن الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف، وفى ظل الأحداث الأخيرة في المنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها الوزارات المعنية؛ لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
     
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف أن يكون لدينا هذا العام 3 سفن للتغييز، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يوميا، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا، بهدف تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة.

مجلس الوزراء العين السخنه رئيس مجلس الوزراء

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