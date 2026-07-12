حسام حسن: محظوظون بالرئيس السيسي وعايز يطور ويستثمر اللي حصل

قال الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن :"لقائي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاني أحس إننا محظوظين، وهو عنده فكره وعايز يطور وعايز يستثمر اللي حصل ويعمله مشروع، ويساند النموذج المصري سواء المدرب أو اللاعب".

حسام حسن عبر قناة أون

استضاف برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، مساء اليوم الأحد، المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، في حلقة خاصة يشاركه فيها عدد من أفراد أسرته.

حوار يجمع بين الرياضة والجوانب الإنسانية

تُذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يتحدث حسام حسن عن أبرز المحطات في مسيرته الكروية لاعبًا ومدربًا، إلى جانب كواليس تجربته مع المنتخب المصري، والتحديات التي صاحبت مشواره في عالم كرة القدم.

كواليس خاصة من حياة المدير الفني للمنتخب

وتتناول الحلقة عددًا من المواقف الإنسانية والشخصية التي تجمع حسام حسن بأسرته، في أجواء تكشف جانبًا مختلفًا من حياته بعيدًا عن المستطيل الأخضر، كما تسلط الضوء على رحلته الطويلة في كرة القدم، وما حققه من إنجازات.

احتفاء بنجم الكرة المصرية

وتأتي استضافة حسام حسن في إطار اهتمام البرامج الحوارية بالرموز الرياضية المصرية، وإلقاء الضوء على تجاربهم ومسيرتهم، لا سيما بعد ارتباط اسمه بالعديد من المحطات المهمة في تاريخ الكرة المصرية، لاعبًا ومدربًا.