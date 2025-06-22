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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 22 يونيو 2025: تجنب المواجهات

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 22 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.
 

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 22 يونيو 2025

تبدو حياتك العاطفية ساحرة وسعيدة. تخلص من توتر العمل برسالة إيجابية، قد تواجه اليوم مشاكل مالية، استشر طبيبًا كلما شعرت بعدم الارتياح.
 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

إذا كنت عازبًا، فإن جاذبيتك تجذب الانتباه - ابتسم وابق منفتحًا على المحادثات الودية. اللفتات الصغيرة، كإرسال رسالة عاطفية، قد تُشعّ الدفء. 
 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 قد تكون هناك أيضًا مشاكل في الكلى والقلب، وهي أكثر وضوحًا لدى رجال برج العقرب، من الجيد التحكم في نظامهم الغذائي، تأكد من تجنب جميع الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون، وتناول المزيد من الخضراوات والفواكه.
 

برج العقرب مهنيا

خصّص الجزء الثاني من اليوم لطرح أفكار جديدة في العمل، والتي ستجذب أيضًا إشادة الرؤساء، احرص على تجنب المواجهات في مكان العمل، وتأكد من أن علاقتك بزملائك جيدة. 
 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

إذا كنت تفكر في الاستثمار، فابحث جيدًا قبل الالتزام به - ثق بمصادر موثوقة وحدسك. تجنب الشراء المتسرع، حتى لو كنت واثقًا. بدلًا من ذلك، وجّه أي أموال فائضة إلى خطة ادخار طارئة أو خطة لتسديد الديون. 

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