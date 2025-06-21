تعدى على حقوق الملكية.. القبض على مدير مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية “بدون تصريح”.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول ، وبحوزته (أكثر من 12 ألف مطبوع تجارى متنوع) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.