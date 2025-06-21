إقبال كبير على معرض إصدارات الشئون الإسلامية بمسجد السيدة زينب

شهد مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، إقبالًا كبيرًا على معرض الإصدارات العلمية الذي نظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس.

يأتي المعرض ضمن جهود المجلس لتعزيز محبة آل البيت رضوان الله عليهم، والتعريف بسيرتهم وأخلاقهم، في إطار إستراتيجية وزارة الأوقاف لبناء وعي ديني مستنير، ونشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.

ويعتزم المجلس تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية بمساجد آل البيت والمساجد الكبرى بالمحافظات، دعمًا للتواصل المجتمعي وترسيخًا لقيم الرحمة والوسطية.

وتتميّز الإصدارات المعروضة بمنهجيتها المحكمة وتنوعها، مما يجعلها إضافة مهمة للمكتبة الإسلامية ومرجعًا للباحثين والمهتمين بالشأن الديني.