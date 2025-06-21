أردوغان: حكومة نتنياهو أكبر عائق أمام السلام وإسرائيل ترفض الحلول الدبلوماسية

أفادت قناة الأولى الفضائية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو بأنها أكبر عائق أمام تحقيق السلام الإقليمي، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.
اتهام إسرائيل بإفشال المحادثات النووية
قال أردوغان، بحسب ما نقلته القناة، إن إسرائيل تهدف من خلال هجماتها الأخيرة إلى إفشال المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يثبت أن تل أبيب لا تريد التوصل إلى حلول دبلوماسية.
رسالة تضامن مع الشعب الإيراني
وأكد أردوغان في تصريحاته أنه واثق من قدرة الشعب الإيراني على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مضيفًا أن بلاده تتابع بقلق التطورات الإقليمية، وتؤمن بأهمية دعم الاستقرار والحوار في الشرق الأوسط.