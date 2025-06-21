الضرائب تعتزم إصدار دليل الخدمات المصدرة .. تفاصيل

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية كان هدفا في ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبية بمافي ذلك لدمج الاقتصاد غير الرسمية للمنظومة الرسمية ليس بقوة القانون ولكن من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعي .

اضافت رئيس مصلحة الضرائب خلال فعاليات مؤتمر "شكرا" ..حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا لشركائنا، الذي نظمته الوزارة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن الفترات السابقة علي اقرار حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية تتضمن اجراءت تشريعية و إدارية وإقرار مجموعة من الوحدات المتخصصة داخل المصلحة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية.



أوضحت أن المصلحة نجحت في إصدار العديد من التعليمات التنفيذية للموظفين لتيسير العمل للموظفين و الممولين بما يساعد في التسهيل علي مجتمع الأعمال و الممولين

وكشفت رشا عبد العال عن اعتزام المصلحة اعداد دليلا تشريعيا للخدمات المصدرة وإقراره من وزير المالية خلال أيام قلائل للتسسر علي الممولين .