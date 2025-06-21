تحذيرات من تسريب 16 مليار كلمة مرور ونشرها.. ماذا ينتظر حسابك؟

شهدت الفترة الأخيرة، زيادة ملحوظة في هجمات سرقة البيانات، وآخرها واحدة من أكبر عمليات تسريب البيانات في التاريخ، حيث تم الكشف عن أكثر من 16 مليار سجل دخول.

بحسب تحليلات موقع «سايبر نيوز»، هذا التسريب يعتبر نتيجة للتكنولوجيا المتقدمة في برمجيات التجسس المعروفة باسم "إنفوستيلرز".

هجمات سرقة كلمات المرور

تشير الإحصائيات التي قامت بها شركة كاسبرسكي إلى زيادة بنسبة 21% في عدد اكتشافات هجمات سرقة كلمات المرور بين عامي 2023 و2024.

تعتبر برامج التجسس وسرقة المعلومات من الأخطار الإلكترونية الأكثر شيوعاً اليوم، حيث تستهدف ملايين الأجهزة حول العالم، مما يعرض البيانات الشخصية وحسابات الشركات للخطر.

وفقا للتحليلات، تم تجميع الـ 16 مليار سجل من 30 خرقا مختلفا لبيانات المستخدمين. وقد حصل مجرمو الإنترنت على هذه البيانات من خلال أدوات سرقة المعلومات، وللأسف، تحدث مثل هذه الحوادث بشكل يومي، حيث قام الباحثون بجمع هذه البيانات على مدى 6 أشهر.

تأثير تسريب كلمات المرور

على الرغم من العدد الكبير من السجلات، فإنه من المهم الإشارة إلى أن العديد من هذه البيانات قد تكون مكررة نتيجة إعادة استخدام كلمات المرور من قبل المستخدمين. ولذلك، فإن تحقيق رقم دقيق للسجلات الفريدة يعد أمراً معقداً.

ويشير دميتري جالوف من كاسبرسكي، إلى أن الأبحاث الحديثة تعكس وجود اقتصاد مزدهر في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث أصبح سرقة بيانات الاعتماد عملية صناعية.

يتم جمع المعلومات من خلال أدوات سرقة المعلومات، هجمات التصيد، وبرامج خبيثة أخرى. تجمع هذه البيانات وتباع في السوق السوداء للجرائم الإلكترونية، مما يبين حجم المشكلة.

الجدير بالذكر أن بعض البيانات المخزنة كانت متاحة بشكل علني عبر قنوات غير آمنة، ما أتاح الفرصة لأي شخص للوصول إليها.

تحذيرات بشأن كلمات المرور

في ضوء هذه الحوادث، أكد الخبراء على ضرورة تعزيز الأمان الرقمي من خلال تحديث كلمات المرور بانتظام وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية. إذا تمكن المهاجمون من الوصول إلى حساباتك، يجب الاتصال بخدمات الدعم الفني فورًا لاستعادة السيطرة.

علاوة على ذلك، يتعين على المستخدمين توخي الحذر من هجمات الهندسة الاجتماعية، حيث قد يستغل المحتالون المعلومات المسربة في أنشطة متنوعة. نوصي باستخدام أدوات موثوقة مثل "Kaspersky Password Manager" لتخزين بيانات اعتمادك بشكل آمن.