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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على السن القانوني لمزاولة مهنة السايس بعد تفعيل المنظومة بالقاهرة

السايس
السايس
محمد الشعراوي

حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس“ ، السن القانوني لمزاولة المهنة.

هذا وتفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس في شوارع القاهرة، حيث تابع تطبيقها في  ساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة ، أن النظام الجديد يلزم السُّيَّاس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة، على تأجير ساحات الانتظار، بـ"ارتداء زيّ موحد" يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

شروط مزاولة مهنة السايس

وفي ضوء ذلك وضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي أن لا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

ومن ضمن الشروط أيضا:

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة؛ إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

انون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات السايس قانون السايس الدكتور إبراهيم صابر منظومة تقنين وضع السايس

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