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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: شجاعة السيسي في 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى ومهدت لانطلاق النهضة الشاملة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جسّد في 30 يونيو إرادة شعبية حقيقية، عندما استجاب لنداء ملايين المصريين الرافضين لحكم جماعة الإخوان، التي كادت أن تعصف بالدولة وتقودها إلى مصير مجهول.

وقالت برغش في تصريحات لها، إن فترة حكم الإخوان لمصر اتسمت بالفوضى والتخبط، وافتقرت لأبسط أسس القيادة الرشيدة، مما تسبب في تهديد مباشر لمؤسسات الدولة ومقدراتها، وزرع الانقسام والتوتر في الشارع المصري.

وأوضحت أن شجاعة الرئيس السيسي وقراءته الواعية لمشهد الغضب الشعبي كانت عامل الحسم في استعادة الوطن، مشيرة إلى أنه لولا تدخله الحاسم في 30 يونيو، لكانت مصر تراجعت عشرات السنين إلى الوراء، ودخلت نفقًا مظلمًا من الفوضى والانهيار.

وأضافت برغش أن ما حققته مصر بعد هذه اللحظة الفاصلة من استقرار سياسي وأمني، وانطلاقة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات، يُعد ثمرة مباشرة لحكمة القيادة السياسية التي وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل بحروف من نور الدور الوطني للرئيس السيسي، الذي أعاد للدولة قوتها، وللمصريين الأمل في مستقبل أفضل، داعية أبناء الشعب المصري إلى الحفاظ على ما تحقق، والتصدي لكل محاولات الهدم والتشكيك.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة سناء برغش مجلس النواب النواب

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