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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي بطريق رأس غارب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

أصيب 5 أشخاص، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

كان اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اقلاب سيارة وسط مدينة رأس غارب وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية إصابة: محمود محمد ربيع 29 عاما من محافظة المنيا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد المنعم سيد عبد المنعم 28 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسام محمود محمد 24 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عمر رجب علي 34 عاما، محمد كمال محمد 26 عاما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وجارٍ إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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