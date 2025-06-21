أحلى علي وعمر .. زوجة رامي صبري تحتفل بعيد ميلاد نجليهما

احتفلت شيري عادل، زوجة المطرب رامي صبري، بعيد ميلاد ابنيهما علي وعمر رامي صبري، معبرة عن حبها الكبير لهما.

ونشرت شيري صور تجمعها بأبنائها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "زى انهاردة ربنا قرار يهدينى احلى هدية بالحياة قرار يسعدنى عرفت حب جديد حب صعب حد يوصفة او يشرحة عرفت ازى ممكن تحب حد اكتر ما تحب نفسك وتتمنى من ربنا انك تشوفة احسن منك وكل الدعوات تبقى علشانة وقلبك يفرح لفرحة بس باختصار حد يجى الدنيا علشان هو يبقى الدنيا بالنسبالك وينور حياتك ويخليها احلى ومتفتكرش حياتك قبلهم كانت عاملة ازى ويوم ولادتهم بتكون يوم ولادتك معاهم ..فى عيدكم انهارده يا نور عينى بتمنى ربنا يحفظكم ويسعد أيامكم ويخليكم لينا واشوفكم زى ما أتمنى واكتر كل سنة وانتو فى خير وصحة وعقبال مليون سنة يا احلى على وعمر".

أحدث أعمال رامي صبري

من ناحية أخرى حقق حفل الميجا ستار رامي صبري الذي أقيم فى ببورتو سعيد حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة.

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الأولاني بالإضافة إلى "الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.