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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرافعة الدفاع في محاكمة 57 متهما بـ«اللجان النوعية للإخوان».. الأربعاء

مرافعة الدفاع في محاكمة 57 متهما بـ«اللجان النوعية للإخوان»
مرافعة الدفاع في محاكمة 57 متهما بـ«اللجان النوعية للإخوان»
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأربعاء المقبل، 25 يونيو 2025، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر مرافعة الدفاع اللجان النوعية للإخوان جماعة إرهابية

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