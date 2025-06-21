مدافع فاركو في الأهلي 95%

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي لازال يعمل بجدية على ملف التدعيمات ولسد ثغرات الفريق في الموسم المقبل، وذلك بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، مشيرًا إلى أن مركز المدافع لازال يؤرق الجهاز الفني حتى الآن.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الأهلي بنسبة كبيرة حسم صفقة التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو بنسبة تصل لـ95%.

وأضاف: محمد يوسف رغم وجوده مع البعثة في أمريكا، لكنه يعمل حاليا على ضم صفقات جديدة، ووفقا لمعلوماتنا فأن مرعي قريب من الأهلي بنسبة كبيرة.