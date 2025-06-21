مكي: تواجد جون إدوارد في الزمالك خطوة على الطريق الصحيح

أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق ، أن الفريق الأبيض أنهى الموسم الماضي بشكل جيد بعد تتويجه بكأس مصر رغم الظروف الصعبة التي مر بها.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مجلس الإدارة يقوم بدور مميز خلال الفترة الماضية من أجل مصلحة الفريق ولجنة التخطيط كان لها دور هام للغاية ومنصب المدير الرياضي ضروري في أي نادي وهذا المنصب موجود منذ سنوات طويلة في أندية العالم".

وأضاف: "أثق في دعم الفريق من جانب المدير الرياضي بصفقات قوية استعدادا للموسم المقبل وفكرة تواجد هذا المنصب خطوة على الطريق الصحيح".

وأوضح: "ناصر منسي صنع حالة جيدة داخل نادي الزمالك ويقدم أداء أكثر من رائع مع القلعة البيضاء وله دور مؤثر مع الفريق".