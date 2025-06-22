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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يا حرام.. طرح برومو أغنية راشد الماجد الجديدة

راشد الماجد
راشد الماجد
أحمد إبراهيم

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان راشد الماجد، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم يا حرام، تمهيدا لطرحها قريبا. 

ولم تكشف الشركة عن موعد طرح أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، مشيرة فقط إلى طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

راشد الماجد - أنا استسلمت

وفي أول يونيو الجاري، طُرحت أغنية أنا استسلمت للفنان راشد الماجد، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

أغنية أنا استسلمت لـ راشد الماجد، من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان عبد المنعم العامري، توزيع سيروس. 

راشد الماجد - نصي الأجمل 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان راشد الماجد الجديدة التي تحمل اسم “نصي الأجمل”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية “نصي الأجمل” لـ راشد الماجد، من كلمات: الأمير فيصل بن تركي بن ناصر آل سعود، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي: زيد نديم. 

أغاني راشد الماجد

في شهر سبمتبر الماضي، تم طرح أغنية “كيف أنسى” لـ راشد الماجد، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي.

ألبوم راشد الماجد

يتضمن ألبوم راشد الماجد، 14 أغنية متنوعة جميعها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء البارزين، وإشراف عام خالد أبو منذر.

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان راشد الماجد الجديد، أول 4 أغانٍ من الألبوم الذي يحمل اسم “استحالة”، ضمن موسم الصيف.

وجاءت أولى أغاني ألبوم راشد الماجد، الجديد كما يلي:

  • على مقام الغلا، من كلمات مساعد الشمراني، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي سايروس.
  • مدي بساطي، من كلمات نزار قباني، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي يحيى الموجي.
  • أحد يدور لك خطأ، من كلمات محمد بن فطيس، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي زيد نديم.
  • استحالة، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي سيروس. 

 

أغاني راشد الماجد

وقبل عام، استقبل الفنان راشد الماجد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “تمر جرحي”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى.

أغنية “تمر جرحي” لـ راشد الماجد، من كلمات: محمد عبد الرحمن، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: المايسترو وليد الفايد.

في شهر فبراير 2023، طرح الفنان راشد الماجد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “وينه”، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

أغنية “وينه” لـ راشد الماجد، من كلمات: فاروق عبد الله، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي: زيد نديم.

راشد الماجد الفنان راشد الماجد أغنية يا حرام أغاني راشد الماجد ألبوم راشد الماجد

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