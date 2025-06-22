النحو صعب.. تباين آراء طلاب الثانوية حول اللغة العربية بجنوب سيناء

تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، حول أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية التي انطلقت اليوم الاحد، لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 9 حتى 12 ظهرا.



اراء طلاب الثانوية العامة

وأكدت الطالبة يسرا أحمد ، أن أسئلة الامتحانات جاءت سهلة ومباشرة، ومناسبة لجميع المستويات، مناسبة للوقت.



وأوضحت الطالبة يمنى محمد، أن بعض الأسئلة في النحو جاءت صعبة وغير مباشرة، والوقت غير كافي لعدد الأسئلة بشكل عام.

وأكد الطالب أحمد صلاح ، أن الاسئلة كانت طويلة، و تتضمن بعض النقاط الصعبة التي تقيس مستوى الطلاب المتفوقين، والتظليل في نظام البابل شيت يحتاج وقت إضافي.

وأشار الطالب محمد طارق، أن اسئلة المقال تحتاج إلى وقت أطول، وكانت اكثر من المعتاد عليه، كما أن أسئلة الإختيار من متعدد كنت كثيرة وتحتاج إلى تركيز.

وكيل وزارة التربية و التعليم



وأكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن لجان الامتحانات كانت تسودها أجواء هادئة، وتسير في انتظام ولم يجري رصد أي مخلفات داخل اللجان، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى.

جدير بالذكر، أن عدد لجان الامتحانات بجنوب سيناء بلغ 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالب وطالبة.

ويوجد مركزين رئيسين لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة ، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".