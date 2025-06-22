توقعات سوق العمل لعام 2030 .. مهن مطلوبة ووظائف في طريقها للاختفاء

تتسارع موجات التحول الرقمي ، إلا أنه بالرغم من ذلك هناك الكثير من المهن في طريقها للاختفاء فيعد هذا هو التحدي الذي يواجهه الكثر من العمال اليوم فلن تتطلب وظائف الغد مهارات جديدة فحسب، بل تتطلب عقلية جديدة أيضا في ظل تطور الاقتصاد واعتماده على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وفقا لمجلة "forbes "يقول فريدريك ميسكاوي، نائب رئيس شركة سي جي آي، وهي شركة استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال: “للاستعداد لوظائف لم تُخلق بعد، يجب على الأفراد تعزيز المرونة والقدرة على التكيف السريع والفضول ”ويضيف: "في مستقبلٍ مدفوعٍ بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، لن يتسارع التغيير فحسب، بل يتفاقم".

مستقبل الوظائف لعام 2025

بحلول عام 2030، تختفي 92 مليون وظيفة، لكن ستظهر 170 مليون وظيفة جديدة، وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي . ويمثل ذلك مكسبًا صافيًا قدره 78 مليون وظيفة، لكن أكثر من نصف عمال اليوم يحتاجون إلى التأقلم للحفاظ على فرص عملهم.

تؤدي الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحولات المناخ إلى تحويل الصناعات، مما يخلق طلبًا على الأدوار التي لم تكن موجودة قبل عقد من الزمان.

170 مليون وظيفة لكن التغيير قادم

من الرعاية الصحية والطاقة المتجددة إلى الإشراف على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يدخل سوق العمل عصرًا جديدًا. ستختفي بعض المهن، بينما تتطور أخرى، وستولد مهن جديدة تمامًا. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن تشهد قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والاستدامة توسعًا كبيرًا بحلول عام 2030، بينما تستمر وظائف الدعم الإداري وتجارة التجزئة وخدمة العملاء في التراجع البطيء.

وفقًا لتحليل أجراه مكتب إحصاءات العمل ، فإن اتجاهات العمل الناشئة خلال السنوات القليلة المقبلة هي المهن التي تتطلب التفكير النقدي والتنوع والإتقان التقني. في الوقت نفسه، تتلاشى الأدوار القائمة على المهام بشكل مطرد.

تُعدّ الرعاية الصحية مجال نمو رئيسي آخر، حيث من المتوقع أن تزيد وظائف مثل الممرضين والممرضات ومساعدي الأطباء بأكثر من 25%.