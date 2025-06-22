قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يواصل الارتفاع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم في مصر
إيران تُهدد بإغلاق هرمز .. العالم على حافة الانفجار بعد "مطرقة نصف الليل" .. أزمة طاقة عالمية وكارثة اقتصادية رهينة التصعيد
كأس العالم للأندية| مدرب الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم قبل مباراة بورتو
أخبار السيارات| أسعار ومواصفات لكزس NX موديل 2025 في الإمارات.. تويوتا كورولا 2009 بسعر 650 ألف جنيه
تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025
تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
برلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوب
وزير الإسكان: زيادة مساحة المعمور داخل مصر من 7% في 2014 إلى 14% خلال 2024
إخلاء سبيل الممثلة الكويتية شجون الهاجري ووضعها تحت الإشراف الطبي
خبير تكنولوجي: وكلاء الذكاء الاصطناعي سيشاركون البشر حياتهم بحلول 2027
الأهلي يسمح بتغطية مرانه إعلاميا لمدة 15 دقيقة فقط| تفاصيل
وزير الخارجية الأمريكية: لايزال العرض ساري للمفاوضات أمام إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

توقعات سوق العمل لعام 2030 .. مهن مطلوبة ووظائف في طريقها للاختفاء

مهن مطلوبة ووظائف في طريقها للأختفاء
مهن مطلوبة ووظائف في طريقها للأختفاء
لمياء الياسين

 تتسارع موجات التحول الرقمي ، إلا أنه بالرغم من ذلك هناك الكثير من المهن في طريقها للاختفاء  فيعد هذا هو التحدي الذي يواجهه الكثر من  العمال اليوم فلن تتطلب وظائف الغد مهارات جديدة فحسب، بل تتطلب عقلية جديدة أيضا في ظل تطور الاقتصاد واعتماده على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وفقا لمجلة "forbes "يقول فريدريك ميسكاوي، نائب رئيس شركة سي جي آي، وهي شركة استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال: “للاستعداد لوظائف لم تُخلق بعد، يجب على الأفراد تعزيز المرونة والقدرة على التكيف السريع والفضول ”ويضيف: "في مستقبلٍ مدفوعٍ بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، لن يتسارع التغيير فحسب، بل يتفاقم".

مستقبل الوظائف لعام 2025

بحلول عام 2030، تختفي 92 مليون وظيفة، لكن ستظهر 170 مليون وظيفة جديدة، وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي . ويمثل ذلك مكسبًا صافيًا قدره 78 مليون وظيفة، لكن أكثر من نصف عمال اليوم يحتاجون إلى التأقلم للحفاظ على فرص عملهم.

تؤدي الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحولات المناخ إلى تحويل الصناعات، مما يخلق طلبًا على الأدوار التي لم تكن موجودة قبل عقد من الزمان.

170 مليون وظيفة لكن التغيير قادم

من الرعاية الصحية والطاقة المتجددة إلى الإشراف على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يدخل سوق العمل عصرًا جديدًا. ستختفي بعض المهن، بينما تتطور أخرى، وستولد مهن جديدة تمامًا. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن تشهد قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والاستدامة توسعًا كبيرًا بحلول عام 2030، بينما تستمر وظائف الدعم الإداري وتجارة التجزئة وخدمة العملاء في التراجع البطيء.

وفقًا لتحليل أجراه مكتب إحصاءات العمل ، فإن اتجاهات العمل الناشئة خلال السنوات القليلة المقبلة هي المهن التي تتطلب التفكير النقدي والتنوع والإتقان التقني. في الوقت نفسه، تتلاشى الأدوار القائمة على المهام بشكل مطرد.

تُعدّ الرعاية الصحية مجال نمو رئيسي آخر، حيث من المتوقع أن تزيد وظائف مثل الممرضين والممرضات ومساعدي الأطباء بأكثر من 25%. 

التحول الرقمي تطور الأقتصاد تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي الاقتصادي العالمي إحصاءات العمل المنتدى الاقتصادي العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

دواجن بيضاء

هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

ترشيحاتنا

الفنان أحمد سعد

أحمد سعد يطمئن الجمهور بعد تعرضه لحادث بسيارته| خاص

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

هاني شنودة

هاني شنودة يهنئ شعوب العالم بعيد الموسيقى العالمي

بالصور

جربتي رول الجلاش المحشي؟ شوفي طريقة الشيف علاء بطعم مختلف

رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني
رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني
رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني

نشرة المرأة والمنوعات| إطلالة ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها .. طرق تخزين البامية.. سم العقرب يعالج سرطان يصيب النساء

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

مريم الخامس مكرر بإعدادية الشرقية: أتمنى الالتحاق بمدرسة المتفوقين ودخول كلية الهندسة

الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية

4 طرق لتخزين البامية للحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية لفترة أطول

تخزين البامية
تخزين البامية
تخزين البامية

فيديو

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

أهالي فيصل

خدت اللي وراهم واللي قدامهم .. أهالي فيصل يروون تفاصيل حريق السوق| فيديو

ايمان عبد اللطيف

رد رسمي من مصر .. هل نتأثر بالإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟

الطائرة الشبحية

الطائرة الشبحية| قاذفات B2 تثير القلق في المنطقة.. وسط توقعات بضرب إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد