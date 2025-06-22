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أخبار السيارات| أسعار ومواصفات لكزس NX موديل 2025 في الإمارات.. تويوتا كورولا 2009 بسعر 650 ألف جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار ومواصفات لكزس NX موديل 2025 في الإمارات.. تويوتا كورولا 2009 بسعر 650 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

تقدم علامة لكزس الشهيرة مجموعة من السيارات داخل الأسواق العالمية، ومنها السيارة الرياضية NX موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، وتضم هذه السيارة مجموعة من التجهيزات سواء التقنية أو الفنية.

كيا سيراتو كوبيه، واحدة من أبرز السيارات الشبابية التي انطلقت في الشارع المصري، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الأنيق، إلى جانب القدرات الفنية المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي.

تحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة رياضية بحالة كسر الزيرو، بالإضافة إلى قدرات مميزة وسعر معقول مقارنة بالعديد من الإصدارات الأخرى، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

لكزس NX موديل 2025 مواصفات لكزس NX كيا سيراتو كوبيه 2011 سيراتو كوبيه 2011 تويوتا كورولا ميتسوبيشي اتراج بروتون ساجا 2025

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