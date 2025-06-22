كأس العرب للأندية مهددة بالتأجيل.. التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على البطولة المرتقبة في مصر

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن أن الاتحاد العربي لكرة القدم يدرس بجدية تأجيل بطولة كأس العرب للأندية 2025، التي كان من المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين، وذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة العربية نتيجة الصراع بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد العربي تلقى إشارات من بعض الأندية العربية تفيد برغبتها في الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة المقبلة، نظرًا للمخاوف المتعلقة بـسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وكذلك الصعوبات المحتملة في التنقل الجوي والإجراءات التنظيمية التي قد تتعقد في ظل الظروف الراهنة.

وكان من المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 37 ناديًا عربيًا، على أن تنطلق بمراحل تصفية تعقبها المرحلة النهائية بنظام الدورة المجمعة في مجموعات، يتأهل منها المتصدرون إلى الأدوار الإقصائية، إلا أن هذه الرؤية التنظيمية أصبحت الآن مهددة بالتعديل أو التأجيل إلى موعد لاحق أكثر استقرارًا سياسيًا وأمنيًا.

ويترقب الوسط الرياضي العربي قرار الاتحاد العربي النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات بشأن مدى قدرة المنظمين على تجاوز العقبات الراهنة، أو البحث عن خيارات بديلة من حيث الموعد أو حتى الدولة المضيفة، في حال استمرار التوترات دون بوادر للانفراج.