إخلاء سبيل الممثلة الكويتية شجون الهاجري ووضعها تحت الإشراف الطبي

قررت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الممثلة شجون الهاجري بكفالة مالية مقدارها 200 دينار كويتي، وذلك بعد ضبطها متهمة بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وأضافت النيابة العامة في الكويترافق قرار الإفراج، شرط قضائي يقضي بإخضاعها لبرنامج إشراف طبي إلزامي، يتضمن العلاج والتأهيل، كنموذج تطبيقي للتعامل مع قضايا التعاطي في إطار القانون.



وأوضحت النيابة العامة في الكويت، أن هذه الإجراءات تتماشى مع التوجه القضائي في الكويت نحو ميّلة أقلّ إلى فرض العقوبات السالبة للحرية في حالات التعاطي، والتركيز أكثر على العلاج والتأهيل بدلًا من الحجز الاحتياطي الطويل.



وأثار نشر صورة القبض على شجون الهاجري جدلًا كبيرًا عند الجمهور، بين من اعتبره تشهيرًا مبكرًا ومؤذٍ، خاصة أن القضية لا تزال في مراحل التحقيق.



وتم تنفيذ عملية القبض على شجون الهاجري من قبل إدارة مكافحة المخدرات الكويتية استنادًا إلى تحقيقات أولية وتحريات دقيقة أشارت لاحتمال حيازتها لمواد مخدرة .

وأثناء تفتيشها، وُجدت بحوزتها كميات من الماريجوانا والكوكايين إلى جانب مؤثرات عقلية أخرى بحسب بيانات رسمية.



وعبر وسائل التواصل، جاءت تعليقات منتقدة مثل هذا التشهير واعتبرته تشهير بشخصية عامة وإنسانة قد تتوب وتعود عنصر صالح في المجتمع.