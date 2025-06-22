قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاثة قتلى و81 جريحًا إثر انهيار مدرج في مباراة بالدوري الجزائري
وأنت في بيتك .. استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعتين
الولايات المتحدة تحذر من "مستوى تهديد مرتفع" بعد الضربات الأمريكية ضد إيران
الخارجية الروسية: لا يمكن التنبؤ بعواقب الهجوم الأمريكي على إيران
مصر والسعودية والبحرين تؤكد أهمية وقف التصعيد العسكري ضد إيران ووقف إطلاق النار
إسرائيل تدمر صواريخ من طراز خرمشهر بوسط إيران
وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين يؤكدون ضرورة تجنب انزلاق المنطقة للفوضى
مارشال جوي باكستاني متقاعد: ضرب المنشآت النووية الإيرانية انتهاك خطير
تحقق من بياناتك.. شركة هواتف شهيرة تستعد لحذف آلاف الحسابات خلال أسابيع
أليو ديانج مسلم.. سعد سمير يكشف الاسم الحقيقي للاعب الأهلي
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب رحلة جنيف.. القصة الكاملة لاتهام رئيس اتحاد العمال بإهدار المال العام

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الديب أبوعلي

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل اجتماعًا اليوم، ناقش خلاله ما صدر عن النائب أشرف أبو العلا الشبراوي من تصريحات مسيئة وادعاءات كاذبة ضد الاتحاد وقياداته.

وأكد المجلس، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن ما صدر من النائب يمثل إساءة بالغة للتنظيم العمالي العريق الذي  يمثل ملايين العمال، كما يتنافى مع ميثاق الشرف البرلماني.

كان النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، تقدم، يوم الإثنين الماضي، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.

إهدار المال العام 

واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.

وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.

وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية حول:

  • مصدر الصرف على أفراد الوفد، قائلا: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟.
  • مشاركة شخص قيد التحقيق، لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).

واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.

فيما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقدمه بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب البرلماني أشرف أبو العلا الشبراوي، على خلفية ما اعتبره الاتحاد "معلومات مغلوطة وافتراءات تمس الاتحاد وقياداته".

وجاء في الشكوى، التي صدرت عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، أن النائب المذكور تقدم بطلب إحاطة داخل البرلمان تضمن ادعاءات غير صحيحة بشأن أداء الاتحاد العام ونقاباته العامة، ونشر تلك التصريحات عبر عدة مواقع إخبارية .

واعتبر مجلس إدارة الاتحاد العام، أن ما قام به النائب يمثل تشهيرًا متعمدًا، وسبًا وقذفًا يعاقب عليه القانون، وأنه استغل عضويته النيابية وما تمنحه له من حصانة للإساءة إلى مجلس إدارة الاتحاد وقياداته دون وجه حق أو استناد إلى وقائع موثقة.

وأكد المجلس، أن مثل هذه التصريحات "تمثل تجاوزًا خطيرًا" وتؤدي إلى الإضرار بصورة العمل النقابي أمام الرأي العام، كما أنها تشكل تهديدًا لاستقرار العلاقة بين المؤسسات الوطنية ونواب البرلمان.

وطالب مجلس إدارة الاتحاد العام مجلس النواب باتخاذ الإجراءات التالية:

  • إجراء تحقيق عاجل مع النائب أشرف أبو العلا الشبراوي بشأن تصريحاته المسيئة وتعهدّه بعدم تكرارها.
  • تقديم اعتذار رسمي من النائب إلى مجلس إدارة الاتحاد العام ونقاباته العامة، على أن يُنشر هذا الاعتذار في نفس المنصات الإعلامية التي تم استخدامها في بث الادعاءات.

وأكد الاتحاد العام في ختام بيانه أنه يربأ بالمجلس النيابي أن تصدر عن أحد أعضائه مثل هذه الممارسات، معربًا عن ثقته الكاملة في رئيس مجلس النواب وفي المؤسسة التشريعية في اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحفظ هيبة وحقوق المؤسسات النقابية، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الإساءات التي تسيء إلى المنظومة الوطنية ككل.

كما وجه الاتحاد التهنئة إلى رئيس المجلس والشعب المصري الكريم بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار.

عبد المنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتحاد العمال وزير العمل محمد جبران رئيس مجلس الوزراء مؤتمر العمل الدولي ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مكتب النائب العام المركزي للمحاسبات المستشار الدكتور حنفي الجبالي مجلس النواب النائب البرلماني أشرف أبو العلا الشبراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

دواجن بيضاء

هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

ترشيحاتنا

مجلس الأمن الدولى

روسيا والصين وباكستان يقدمون مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الهجوم الأمريكي على إيران

سعد سمير

سعد سمير: أتمنى أن يفوز الأهلي أداءا ونتيجة خلال لقاءه أمام بورتو

سعد سمير

سعد سمير: قفشة ظلم في بعض اللقطات خلال مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

بالصور

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

جربتي رول الجلاش المحشي؟ شوفي طريقة الشيف علاء بطعم مختلف

رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني
رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني
رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني

نشرة المرأة والمنوعات| إطلالة ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها .. طرق تخزين البامية.. سم العقرب يعالج سرطان يصيب النساء

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

مريم الخامس مكرر بإعدادية الشرقية: أتمنى الالتحاق بمدرسة المتفوقين ودخول كلية الهندسة

الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية

فيديو

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

أهالي فيصل

خدت اللي وراهم واللي قدامهم .. أهالي فيصل يروون تفاصيل حريق السوق| فيديو

ايمان عبد اللطيف

رد رسمي من مصر .. هل نتأثر بالإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟

الطائرة الشبحية

الطائرة الشبحية| قاذفات B2 تثير القلق في المنطقة.. وسط توقعات بضرب إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: مقاربة معضلة السجين .. مهلة ترامب ومأزق التصعيد بين إسرائيل وإيران

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

المزيد