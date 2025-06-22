جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع .. فيديوجراف

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 13 وحتى 19 يونيو 2025.

تضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،حضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعالية تسليم الصندوق الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان لبنك الكساء من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق بعدد 3000 قطعة ملابس و"شنط حريمى ،بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء .كما التقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان ،بحضور مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق ومديري الإدارات، ووجهت الوزيرة الشكر لفريق عمل الصندوق على الجهود المتميزة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية،والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وكرمت الوزيرة فريق العمل وسلمتهم شهادات تقدير مشيدة بمجهوداتهم .استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان ،الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بديوان عام المحافظة والوفد المرافق له من قيادات الصندوق لتكثيف جهود التعاون، لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطي، ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية .



واستمرارا لسلسلة الزيارات الميدانية فى المحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، زار اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مركز العزيمة الجديد بمحافظة أسوان وكان في استقباله الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ والدكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان والعميد طارق سليم مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع جنوب الصعيد وقيادات الصندوق والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وممثلى الوزارات المعنية حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة أسوان .



كما نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ،حيث يتم الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية ،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‏‎ ،كما تم تنفيذ 972 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات ".



كما تم تنفيذ 30 نشاط متنوع من خلال "بيوت التطوع " التابعة للصندوق في الجامعات المصرية لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطي والإدمان كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2525 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن.

كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 6171 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي ‎ .مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/AnInnaivkC/?mibextid=cr9u03