مسابقة لـ الموهوبين بالمتحف اليوناني الروماني للأطفال

نظم قسم التعليم المتحفي مسابقة بالتعاون مع قسم التسويق بالمتحف اليوناني الروماني، للمواهب الغنائية والتمثيلية والعزف والرسم و كتابة الأبحاث العلمية والأثرية .

دعا المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية إلى مشاركة الأطفال من كل ربوع الإسكندرية ، من سن 6 سنوات حتى 14 سنة ذو موهبة، وذلك في إطار الدور المهم الذى يوليه المتحف للأطفال.

المتحف اليوناني الروماني



أوضحت إدارة المتحف أن يتقدم الطفل بما لدية من موهبه يومي الثلاثاء والاربعاء من الساعة ال 10 صباحا وحتى الساعة ال ١ ظهرا بقاعة التعليم المتحفي للعرض على لجنة التحكيم .



أفادت إدارة المتحف بأنه سيتم اختيارهم ليكونوا جزء من فريق عمل التربية المتحفية والمشاركة في انشطتهم الفنية والتمثيلية ،وذلك حرصا على تشجيع المواهب.

يذكر أن فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني بدأت في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، بما يعمل على الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.