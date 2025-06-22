نيافة الأنبا مرقوريوس يزور مدرسة "الأغصان" الصيفية

زار نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا مدرسة "الأغصان" الصيفية التابعة لكنيسة السيدة العذراء بمدينة جرجا وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وشجع نيافته الأطفال على ممارسة الأنشطة التي تقدمها المدرسة في الجوانب الروحية والتعليمية والترفيهية وتنمية المهارات، كما أثنى على جهود الخدام والخادمات واهتمامهم بتنمية مواهب أطفال المدرسة والذين تتراوح أعمارهم بين ٣ إلى ١٢ سنة.

كما عُقد الاجتماع العام الشهري لخدام قطاع كنائس وسط القاهرة بكنيسة العذراء وماريوحنا المعمدان بباب اللوق، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

ألقى نيافته خلال الاجتماع محاضرة روحية تناول فيها مجمع نيقية المسكوني، ثم قام بتوزيع شهادات إتمام الكورسات التدريبية على الخدام الذين اجتازوا البرامج التدريبية بمركز حبيب جرجس لتدريب الخدام بالمنطقة.