نواب يشيدون بجهود الدولة في مكافحة ختان الإناث: مؤشر وعي وتقدم حقوقي ملموس

أشاد نواب بالنتائج الإيجابية التي حققتها مصر في هذا ملف القضاء على ختان الإناث معتبرين أن تراجع معدلات الختان يعتبر انجاز في مسار حماية حقوق الفتيات وتمكين المرأة المصرية.

وقالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن تحقيق مصر مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حقوق المرأة وحمايتها.

وأضافت النحاس لـ صدى البلد أن هذا التقدم يُظهر التزام الحكومة والمجتمع المدني بتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الممارسة والآثار السلبية التي تترتب عليها.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية على أهمية جهود التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التشريعات المتبعة، والتي تساهم في تغيير المعتقدات الثقافية السلبية.

وأشارت إلى أن المؤسسات الصحية تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والرعاية للضحايا.

واختتمت :" من المهم الاستمرار في تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها، لضمان عدم تكرار هذه الممارسة البشعة، والعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات المتأثرات".

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس النواب، بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا الملف تمثل علامة وعي مجتمعي وتقدم حقيقي في مسار حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بصحة وسلامة الفتيات.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن التراجع في نسب الختان، يعكس نجاح الخطط التوعوية والتشريعية التي تقودها الدولة مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو القضاء هذه العادة الضارة من جذورها.

وأضاف النائب أن القضاء على ختان الإناث لا يقتصر على القانون فقط، بل يتطلب مواجهة فكرية وثقافية شاملة، وهو ما بدأ يتحقق فعليا عبر حملات التوعية المجتمعية، ودمج قضايا النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية، والمبادرات الرئاسية التي تدعم صحة المرأة والفتاة.