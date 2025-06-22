مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: إيران لا يمكن أن تتمتع بسلاح نووي

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، إنه لا يمكن أن تتمتع إيران بسلاح نووي.

جاء ذلك، خلال كلمتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الأمريكي على إيران.

وتابعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: على إيران خفض التصعيد، وعدم محاولة استهداف المصالح الأمريكية.

أنطونيو جوتيريش

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إننا حذرنا مرارا وتكرارا من أي تصعيد في الشرق الأوسط.

وأكد جوتيريش أن الوضع الحالي يتطلب تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار، ولا بد من وقف القتال والعودة إلى المفاوضات جادة وفعالة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه على إيران احترام معاهدة حظر الانتشار النووي، وعلى جميع الأطراف احترام ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن فرض السلام بل لا بد أن يكون اختيارا.