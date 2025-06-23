ابن الغالي.. محمد العدل يحتفل بخطوبة خالد سامي العدل

احتفلت أسرة المنتج الراحل سامي العدل بخطوبة نجل خالد سامي العدل، وذلك في أجواء عائلية هادئة نهاية شهر مايو الماضي، بحضور عدد من أفراد الأسرة، بينهم المنتج الكبير محمد العدل، والكاتبة ماجدة نور الدين، وابنتها هنا الألفي.

وقد نشر المنتج محمد العدل صورة من المناسبة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً:«الحمد لله خطوبة ابن الغالي خالد سامي العدل»، وسط تفاعل واسع من محبيه ومتابعيه الذين هنأوه بالمناسبة السعيدة.

خالد سامي العدل

وقبل عدة أشهر، أكد المخرج خالد سامي العدل، عشقه لنادي الزمالك منذ طفولته، مشددًا على أنه كان يحب مشاهدة حازم إمام من المدرجات.

وقال “العدل” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حازم إمام إمبراطورة كرة القدم في مصر فهو لاعب كبير وكان يتلاعب بالكرة وكان يسجل أهدافًا جميلة للغاية وأتذكر له هدفًا رائعًا سجّله من ركلة ركنية".

وأضاف: "شيكابالا مثل الذهب الذي لا يصدأ فهو أسطورة حقيقية ومعشوق جماهير نادي الزمالك، وظهر أمس أمام النصر الليبي بأداء أكثر من رائع ولمسات ممتعة للكرة".