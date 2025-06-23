عن عمر يناهز 100 عام.. ريال مدريد يعلن وفاة العضو رقم 1

أعلن ريال مدريد الإسباني، وفاة سيرخيو نييتو دياز ألبو العضو رقم واحد في تاريخ النادي، عن عمر يناهز 100 عام.

بيان ريال مدريد

يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن بالغ حزنهم لوفاة ، العضو رقم 1 في ريال مدريد.





يتقدم ريال مدريد بعميق التعازي لعائلته والمقربين منه.

توفي سيرخيو نييتو دياز ألبو، العضو رقم 1 في ريال مدريد لمدة 93 عاماً، منذ 1 ديسمبر 1932، عن عمر ناهز 100 عام، ارقد في سلام.

ريال مدريد يتجاوز باتشوكا بثلاثية

في سياق آخر، تغلب ريال مدريد على باتشوكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن ريد بول سالزبورج صاحب المركز الثاني، ويحل الهلال ثالثًا بنقطتين، بينما يتذيل باتشوكا المكسيكي جدول الترتيب دون رصيد.