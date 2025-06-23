أمير هشام: غموض شديد داخل الزمالك بسبب التعاقد مع مدرب أجنبي

كشف الإعلامي أمير هشام ، عن حالة غموض شديدة داخل نادي الزمالك بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال أمير هشام: "هناك حالة غموض شديدة داخل نادي الزمالك بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد كان يريد 40 مليون جنيه سنويًا، وبالمفاوضات سوف يتم تخفيض الشروط المالية".

وفتح زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، النار على أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "ميدو أسوأ تجربة احتراف للاعب مصري في العالم، لعب في 11 ناديا خلال 9 سنوات، وهذه ليست مسيرة يُحتذى بها، لا يجب أن نأخذ كلامه على محمل الجد، خاصة وأنه كان يتقاضى أقل راتب ممكن في نادي ميدلزبره".

وأضاف: "مدرب نادي لوس أنجلوس جالاكسي تواصل معي في وقت سابق لاستطلاع رأيي في التعاقد مع ميدو، وأجبته: لو كنت مكانك، لن أضمه".

وانتقد عبدالفتاح تصريحات ميدو ، قائلًا: "لا يصح أن يُقال هذا الكلام عن لاعبينا، فهو يقلل من شأنهم ومن المنظومة كلها.. من غير المعقول أن يصدر هذا الكلام من لاعب مصري محترف".

وأتم: "ميدو دائمًا ما يثير الجدل بتصريحات متناقضة، يقول شيئًا ثم ينفيه أو يناقض نفسه لاحقًا، وهذه ليست المرة الأولى، فهذه عادته المعروفة، وهي تصرفات لا تليق بلاعب كرة قدم سابق".