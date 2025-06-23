صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل والجيش يعترض بعضها

أفادت قناة إكسترا نيوز نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد صواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعمل حاليًا على اعتراض هذه الصواريخ.

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أضرار في منشآت استراتيجية للطاقة

كما نقلت إكسترا نيوز عن شركة الكهرباء الإسرائيلية تأكيدها وقوع اضطرابات في تزويد الكهرباء نتيجة سقوط أحد الصواريخ، مما أدى إلى تضرر منشأة استراتيجية تابعة للشركة.

رفع حالة التأهب ومتابعة التطورات

تشهد إسرائيل حالة من التأهب الأمني، في ظل ترقب لتطورات الموقف واحتمال تصعيد المواجهة.