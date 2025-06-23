برلماني: مجلس الشيوخ له تأثير واضح وملموس في مسار الدولة التشريعي

أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يُعد ركيزة أساسية في البنية النيابية والدستورية المصرية، وفقًا لنص المادة 248 من الدستور، حيث لعب دورًا محوريًا في دراسة مشروعات القوانين المقدمة من مجلس النواب، وبحث القضايا القومية والسياسات العامة بعمق واستقلالية، بما يضيف قيمة نوعية للتشريع المصري.

وأضاف «أبو غالي»، أن مجلس الشيوخ كتب في فصله التشريعي الاول صفحه مشرفه في تاريخ الحياه النيابية المصرية، والتي شهدت أداءً مميزًا من المجلس، تمثل في دراسات وتوصيات مستنيرة تناولت ملفات هامة كالتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب فحص ومراجعة مشروعات القوانين بدقة، بما يصب في مصلحة المواطن ويستجيب لتطلعاته الحياتية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالدور القيادي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وما بذله الوكلاء والأمانة العامة وأعضاء المجلس من جهد وطني مخلص، مؤكدًا أن المجلس بات نموذجًا للتشريع المتوازن القائم على الحوار والتشاور، والداعم لمسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف «أبو غالي»، أن مجلس الشيوخ شكل مساحة حقيقية للنقاش الموضوعي والمسؤول حول التحديات الراهنة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه صدر عن المجلس من توصيات ودراسات ساهمت في ترشيد القرار التنفيذي وعكست حرص المؤسسة التشريعية على أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم جهود الدولة في البناء والتنمية.

وأوضح النائب محمد أبو غالي، أن تفعيل الاختصاصات الدستورية للمجلس من خلال لجانه النوعية المتخصصة، أتاح تناول ملفات دقيقة بتعمق بعيدًا عن الضغوط اللحظية وهو ما يعزز من استقرار السياسات العامة والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ على مدار فترة انعقاده كان له تأثير واضح وملموس في مسار الدولة التشريعي.