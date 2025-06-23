علق أسامة حسني، نجم الأهلي السابق على أداء الأهلي في مباراة أنتر ميامي وبالميراس عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال أسامة حسني: “الأهلي كان الأفضل في مباراة أنتر ميامي والشوط الأول أمام بالميراس”.

ويخوض الأهلي مواجهة مصيرية ضد بورتو البرتغالي، الليلة، الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في التاسعة بتوقيت الولايات المتحدة والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي في نفس الوقت.

وكان الأهلي استهل مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل مع إنتر ميامي، ثم خسر أمام بالميراس 2-0 في الجولة الثانية.

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل، مع فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين أو أكثر للتأهل إلى ثمن النهائي.

تضم كأس العالم للأندية 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق يصعد منها المتصدر والوصيف إلى دور الـ16 وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي حال تساوي فريقان في عدد النقاط في دور المجموعات، يتم اللجوء للآتي:

1-المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف

3-الأهداف المسجلة

4-اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات الصفراء)

5-القرعة

ترتيب المجموعة الأولى

1- بالميراس - 4 نقاط

2- إنتر ميامي - 4 نقاط

3- بورتو البرتغالي - نقطة

4- الأهلي - نقطة