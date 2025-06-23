إزالة 7 عقارات تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية والسويس

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي الإسكندرية والسويس بشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وضبط الخارجين عن القانون، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.



في الإسكندرية، أكد المحافظ أحمد خالد حسن سعيد، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.



وذكرت المحافظة ،في بيان اليوم أن حي المنتزه أول شن حملة مكبرة لإزالة التعديات، شملت تنفيذ قرارات إزالة لعدد 19 متغيرًا مكانيًا بمنطقة المراغي أرض دويدار، تضمنت إزالة 7 عقارات حتى سطح الأرض، فضلًا عن إزالة 3 متغيرات لحالات بناء أسوار على مساحة نحو 450 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 8 متغيرات مكانية لعدد من العقارات إلى جانب إزالة أسوار على مساحة 100 متر مربع بمنطقة المراغي.



كما قام حي شرق بحملة مكبرة لإزالة التعديات، استهدفت إزالة أسوار على مساحة 500 متر بسكة 10 قرية أبيس الثانية، وكذلك إزالة غرفة على مساحة 50 مترًا بقرية الحسينية، إضافة إلى إزالة أسوار على مساحة 300 متر بشارع الميدان قرية أبيس الثانية.



ونفّذ حي العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة 11 متغيرت مكانيا عبارة عن حوائط وأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة النهضة، وكذلك إزالة أسوار وغرف داخلية على مساحة 176.25 متر مربع بمنطقة عبد القادر قبلي.



وواصل مركز ومدينة برج العرب حملات إزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة لعدد 2 متغير مكاني على مساحة 75 مترًا مربعًا، ومساحة 80 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني عبارة عن مبنى على مساحة 225 مترا مربعا.



وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.



وفي السويس، أسفرت حملة مكبرة شنها حى عتاقة بالمحافظة عن إزالة 3150 مترا من كافة أشكال التعديات والاشغالات على أملاك الدولة بمساكن تصنيع البترول بمنطقة عرب المعمل وذلك في إطار الموجة الـ 26 لاسترداد أراضي الدولة وتنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء طارق حامد.

