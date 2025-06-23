بعد شغب جماهيري.. بقاء سامبدوريا في الدوري الإيطالي بفوزه على ساليرنيتانا

حقق سامبدوريا فوزًا رائعًا على ساليرنيتانا يوم الاثنين بعد إلغاء مباراة الإياب من ملحق الهبوط، ليضمن بذلك البقاء لموسم آخر في الدرجة الثانية الإيطالية.

أُلغيت مباراة ساليرنيتانا وسامبدوريا يوم الأحد بعد أن ألقى مشجعو الفريق المضيف قنابل دخان ومقاعد على أرض الملعب، ليقرر قاضٍ رياضي من دوري الدرجة الثانية منح سامبدوريا الفوز.

حقق سامبدوريا فوزًا بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين بعد فوزه في مباراة الذهاب، مؤكدًا بذلك نجاته مما كان يبدو هبوطًا مؤكدًا إلى الدرجة الثالثة قبل شهر واحد فقط.



هبط نادي جنوة إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لأول مرة في تاريخه الممتد لـ 78 عامًا في مايو، قبل أن يُمنح طوق نجاة بعد خصم نقاط بريشيا بسبب مخالفات مالية، ليتراجع خلف سامبدوريا. أما ساليرنيتانا، فقد انتهى الموسم بنهاية سيئة للغاية، حيث أُمر نادي ساليرنو أيضًا بخوض مباراتين بدون جمهور، مسجلًا هبوطه الثاني على التوالي في موسمين.