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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سلمى أبو ضيف: زوجي هو من اختار اسم ابنتي.. وهذا هو شعوري بعد ولادتها

الفنانة سلمى أبو ضيف
الفنانة سلمى أبو ضيف
محمود محسن

أكدت الفنانة سلمى أبو ضيف، أن زوجي ادريس عبد العزيز هو من أختار اسم ابنتي، معلقة "هو اللي سماها "صوفيا"، خاصة أن اسم والدتي هو صفاء فأختار هذا الاسم  لقربها من اسم والدتي، وهو اسم جيد.

وقالت سلمى أبو ضيف، خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة، عبر فضائية دي أم سي، أنه “بعد ولادتي لأبنتي كانت لحظة ماتتنسيش ومكنتش مصدقة خاصة أنه المرة الأولى التي أشعر بها بعاطفة الأمومة”.

وتابعت الفنانة سلمى أبو ضيف، أنه وعدت نفسي لعدم الدخول في مرحلة الإكتئاب ما بعد الولادة ودعيت ربنا كتير أنه مش عايزة أوصل للمرحلة دي، وكلنه عانيت من الخوف الزائد والقلق والتوتر .

الفنانة سلمى أبو ضيف ادريس عبد العزيز الأمومة الولادة القلق

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