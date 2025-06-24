سوق المستعمل.. اركب ميتسوبيشي لانسر شارك بهذا السعر

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، عدد من طرازات العلامة اليابانية ميتسوبيشي، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى الجانب الاعتمادي الخاص بالصانع الياباني، إضافة إلى توافر قطع الغيار، وتنوع القدرات والفنية والأسعار.

وتعد السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك من أشهر السيارات التي انطلقت في مصر، حيث تميزت بتصميم خارجي يجمع بين الجانب الهجومي أو المفهوم الرياضي، بالإضافة إلى تصميم السيدان العائلي ايضا، مع مجمعة من التجهيزات بحسب كل فئة.

ميتسوبيشي لانسر شارك

وفي هذا السياق ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2016 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا، وبسعر يبلغ 600 ألف جنيه ضمن طرازات الفئة الثانية، ولكن ننصح دومًا بمراجهة متوسط الاسعار في السوق بشكل جيد، إلى جانب أهمية الفحص الشامل لأي سيارة ترغب في شرائها.

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي لانسر شارك

تأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك بجنوط رياضية، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى سبويلر خلفي، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، ومقدمة شارك الشهيرة ذات المصابيح الأمامية الحادة.

ميتسوبيشي لانسر شارك

زودت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك بعدد من التجهيزات منها، 2 وسادة هوائية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، بالاضافة إلى قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، إنذار، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء.

ميتسوبيشي لانسر شارك

أما عن الأداء الفني للسيارة ميتسوبيشي لانسر شارك، فزودت بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 117 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي، عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.