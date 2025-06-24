قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: مقتل العالم النووي محمد رضا صديقي بغارة إسرائيلية قبل سريان وقف النار
وفاة والد تامر عبد المنعم وصلاه الجنازة من مسجد عمر مكرم
هذا الفعل أفضل عمل عند الله بعد الصلاة المكتوبة .. الأزهر للفتوى يوضحه
للمرة الرابعة.. الأهلي يفشل في تحقيق أي فوز بكأس العالم للأندية
إسرائيل تعيد فتح المجال الجوي رغم مخاوف اختراق وقف إطلاق النار
مفاجأة صادمة: المشروبات في زجاجات زجاجية أكثر تلوثًا بالبلاستيك الدقيق
قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو
ترامب يؤكد مجددا بدأ سريان وقف إطلاق النار: أرجوكم لا تخترقوه
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "النظام القديم" بجميع لجان الثانوية العامة 2025
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام؟
إيران.. سقوط 9 شهـداء و33 جريحا جراء قصف الاحتلال محافظة جيلان
7 قتلى في بئر السبع بعد قصف إيراني للمدينة قبل الهدنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تساؤل عن المراكز من الأهلي تدعيمها بعد التعادل مع بورتو

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا مثير بعد تعادل النادي الأهلي إمام بورتو في كأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"بعد نهاية مشاركة الأهلي في المونديال ..... المراكز المطلوب تدعيمها في فترة الانتقالات الحالية ؟".

وكان قد علق المدير الفني للنادي الأهلي، ريكاردو ريبيرو، على تعادل فريقه المثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، أشاد ريبيرو بجماهير النادي الأهلي، قائلاً: “مشجعو الأهلي مبهرون للغاية، الأجواء كانت رائعة، وكأننا نلعب في القاهرة.” وأضاف: “كنا نرغب في تحقيق الفوز، ولكن أضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحنا.”


الأهلي يودّع البطولة رغم الأداء المشرف

ورغم الأداء الهجومي القوي، لم يتمكن الأهلي من التأهل إلى الدور المقبل، بعد أن اكتفى بالتعادل الثالث له في المجموعة، لينهي مشواره برصيد نقطتين فقط. اللقاء أمام بورتو كان مليئًا بالإثارة، وشهد تسجيل ثمانية أهداف تقاسمها الفريقان بالتساوي، إلا أن النتيجة لم تكن كافية لإبقاء الأهلي في المنافسة.


 

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الدور الأول

شهدت المجموعة الأولى إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تصدّر فريق بالميراس البرازيلي الترتيب بعد تعادل مثير مع إنتر ميامي الأمريكي، بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد. هذا التعادل منح بالميراس الصدارة بفارق الأهداف، وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:


 

  1. بالميراس البرازيلي – 5 نقاط
  2. إنتر ميامي الأمريكي – 5 نقاط
  3. بورتو البرتغالي – نقطتان
  4. الأهلي المصري – نقطتان


 


 

وبذلك، غادر الأهلي البطولة من الدور الأول رغم الأداء القوي والتشجيع الجماهيري اللافت، ليبدأ التفكير في الاستحقاقات القادمة ومواصلة البناء للمستقبل.


 

الاهلي الزمالك مهيب عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

طيار مصري

طيار مصري يروي لحظة غلق المجال الجوي على الطائرات القطرية

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يقترب من 4850 جنيها

ترشيحاتنا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة تحيي تذكار القديس لاتصون البهنساوي وعودة رفات القديس مار مرقس

وزير النقل

إطلاق التشغيل التجريبي لمعهد تشنج خه – مصر للتحكم في إشارات السكك الحديدية

أعضاء هيئة Coptic Orphans

زيارة أعضاء هيئة "Coptic Orphans " لإيبارشية بني سويف

بالصور

احذر.. هذا ما يحدث عند قيادة السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين

لمبة البنزين
لمبة البنزين
لمبة البنزين

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم الثلاثاء.. أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها.. تدابير مهمة لتبريد منزلك بفاعلية في الصيف.. أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

صابر الرباعي يرفع العلم الفلسطيني في حفل تكريمه بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي

بتحس بالحر بزيادة وشعرك بيقع.. احترس هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض غير متوقع

الحر الشديد
الحر الشديد
الحر الشديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد