الأهلي يغادر مونديال الأندية برصيد نقطتين.. وخزينة النادي تنتعش بـ585 مليون جنيه

رغم خروجه المبكر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، نجح النادي الأهلي في تحقيق مكاسب مالية كبيرة بعد مشاركته في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب اللوائح المالية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حصل الأهلي على 9.55 مليون دولار نظير مشاركته في المسابقة، إضافة إلى مليوني دولار مكافأة على تعادله أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي (مليون دولار عن كل تعادل)، ليصل إجمالي العائد المالي إلى 11.55 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 585 مليون جنيه مصري.

نتائج الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

بدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى، ثم تلقى هزيمة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته بتعادل مثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في الجولة الأخيرة.

وشهدت مواجهة بورتو إثارة كبيرة، حيث تقدم الأهلي في أربع مناسبات خلال اللقاء، لكن الفريق البرتغالي كان يعود في كل مرة لتعديل النتيجة، ليكتفي الفريقان بنقطة التعادل.

وسجل وسام أبو علي ثلاثية "هاتريك"، بينما أحرز محمد علي بن رمضان هدفًا رائعًا أضاف الهدف الرابع للفريق الأحمر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

بهذه النتائج، أنهى الأهلي مشواره في المركز الرابع بمجموعته برصيد نقطتين، بينما تأهل كل من بالميراس وإنتر ميامي إلى الدور ثمن النهائي بعد تصدرهما جدول الترتيب.

ورغم الإخفاق في بلوغ الأدوار الإقصائية، اعتبر مسئولو النادي الأهلي أن المكاسب المالية من المشاركة تمثل دعماً كبيراً لخزينة النادي في ظل ارتفاع العوائد المالية للبطولة في نسختها الموسعة.