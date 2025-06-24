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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أفريقية النواب: مصر تتبني نهج دبلوماسي راسخ في التعامل مع القضايا الإقليمية

نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
أميرة خلف

أثنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، على دور الدبلوماسية المصرية كعنصر فاعل في محاولة احتواء الأزمات وتهدئة الأوضاع الإقليمية المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتكثيف تحركاتها واتصالاتها لوقف التصعيد، والدفع نحو حلول سلمية تحفظ استقرار المنطقة وتصون مصالح شعوب تلك الدول.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، إن التحركات الدبلوماسية المصرية، اتسمت بالرؤية والحكمة والتوازن، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية ذات ثقل سياسي كبير، تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وتلعب دورها بكل نزاهة وشفافية في القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة الي أن الدور المصري يأتي تأكيدا لنهج دبلوماسي راسخ تتبناه في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

ونوهت النائبة نيفين حمدي، بأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، خطوة مهمة نحو وقف دائرة التصعيد والهجمات المتبادلة، بين الطرفين، بالإضافة إلي تهيئة الأوضاع لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الوضع بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وأكدت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، علي أهمية البيان المشترك الذي صدر مؤخرًا بمبادرة مصرية ووقعت عليه 20 دولة، مما يعكس إدراك القاهرة العميق لخطورة المرحلة وأهمية التحرك العاجل لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، فضلا عن التأكيد  من جديد علي مكانة مصر كطرف محوري وصوت حكمة يسعى إلى نزع فتيل التوترات في المنطقة ووضع حد للتداعيات الخطيرة للأحداث الجارية.

وشددت النائبة نيفين حمدي، علي أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من النهج التصعيدي الذي سيقود المنطقة إلى صراع أوسع في الإقليم ينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، لافته الي إن مصر تسعي لمنع مزيد من الانزلاق نحو حالة من الانفجار الشامل الذي قد يمتد إلى خارج حدود أطراف النزاع الأساسية.

واختتمت النائبة نيفين حمدي تصريحاتها بالتأكيد علي مركزية الدور المصري في المعادلة الإقليمية، كفاعل رئيسي يسعى إلى احتواء الأزمات وخاصة الصراع بين إيران وإسرائيل، سواء على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي، مطالبة بتكاتف الجهود العربية والدولية مع التحركات المصرية لوقف حده الصراع والتصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب المنطقة من حروب تداعياتها تدفع بها الي المجهول.

نيفين حمدي لجنة الشؤون الإفريقية الشؤون الإفريقية مجلس النواب حماة الوطن

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