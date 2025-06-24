برلماني: المجتمع الدولى مطالب بتنفيذ رؤية مصر لوقف التصعيد بالمنطقة

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف إطلاق النار بالمنطقة بعد ووقف التصعيد بالمنطقة بعد الهجمات الإيرانية على دولة قطر الشقيقة.



وأشاد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم بالموقف المصرى الذى ادانت فيه مصر بشدة الهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر الشقيقة والتي تعد انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولى وميثاق الامم المتحدة وتأكيد مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى من المجتمع الدولى أن يعى ويدرك قلق مصر البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، ورفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول ودعوة مصر بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الاقليميين معلناً اتفاقه التامة مع تشديد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد والذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، وتجدد دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.